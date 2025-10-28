Répertoire d'entreprises
SOFTSWISS
La rémunération totale moyenne Marketing in Poland chez SOFTSWISS va de PLN 174K à PLN 247K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de SOFTSWISS. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne

PLN 198K - PLN 234K
Poland
Fourchette courante
Fourchette possible
PLN 174KPLN 198KPLN 234KPLN 247K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez SOFTSWISS?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Marketing chez SOFTSWISS in Poland s'élève à une rémunération totale annuelle de PLN 247,074. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez SOFTSWISS pour le poste Marketing in Poland est de PLN 174,026.

