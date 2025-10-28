Répertoire d'entreprises
SOFTSWISS
SOFTSWISS Analyste Métier Salaires

La rémunération totale moyenne Analyste Métier in Poland chez SOFTSWISS va de PLN 180K à PLN 251K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de SOFTSWISS. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne

PLN 193K - PLN 227K
Poland
Fourchette courante
Fourchette possible
PLN 180KPLN 193KPLN 227KPLN 251K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez SOFTSWISS?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste Métier chez SOFTSWISS in Poland s'élève à une rémunération totale annuelle de PLN 250,835. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez SOFTSWISS pour le poste Analyste Métier in Poland est de PLN 180,087.

