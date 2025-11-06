La rémunération Ingénieur Logiciel in Warsaw Metropolitan Area chez SoftServe va de PLN 140K par year pour L2 à PLN 272K par year pour L4. Le package de rémunération médian in Warsaw Metropolitan Area year totalise PLN 265K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de SoftServe. Dernière mise à jour : 11/6/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 140K
PLN 138K
PLN 0
PLN 2.3K
L3
PLN 236K
PLN 236K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 272K
PLN 272K
PLN 0
PLN 0
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
