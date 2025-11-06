SoftServe Ingénieur Logiciel Salaires à Ukraine

La rémunération Ingénieur Logiciel in Ukraine chez SoftServe va de UAH 420K par year pour L1 à UAH 2.74M par year pour L5. Le package de rémunération médian in Ukraine year totalise UAH 2.13M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de SoftServe. Dernière mise à jour : 11/6/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau Ajouter rémunération Comparer les niveaux

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime L1 ( Niveau débutant ) UAH 420K UAH 420K UAH 0 UAH 0 L2 UAH 1.16M UAH 1.16M UAH 1.1K UAH 0 L3 UAH 2.34M UAH 2.34M UAH 0 UAH 0 L4 UAH 2.35M UAH 2.34M UAH 0 UAH 2.1K Voir 1 Plus de niveaux

+ UAH 2.42M + UAH 3.72M + UAH 836K + UAH 1.46M + UAH 920K Don't get lowballed

Dernières soumissions de salaires

​ Filtre de tableau S'abonner Ajouter Ajouter rémun. Ajouter rémunération

Entreprise Lieu | Date Nom du Niveau Étiquette Années d'Expérience Total / Dans l'Entreprise Rémunération Totale ( UAH ) Base | Actions (an) | Prime Aucun salaire trouvé Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

RH / Recrutement ? Créez une offre interactive

Contribuer

Quel est le calendrier d'acquisition chez SoftServe ?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception S'abonner aux Ingénieur Logiciel offres vérifiées . Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus → Saisissez Votre E-mail Saisissez Votre E-mail S'abonner Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

Titres inclus Soumettre un nouveau titre