La rémunération Ingénieur Logiciel in Ukraine chez SoftServe va de UAH 420K par year pour L1 à UAH 2.74M par year pour L5. Le package de rémunération médian in Ukraine year totalise UAH 2.13M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de SoftServe. Dernière mise à jour : 11/6/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
UAH 420K
UAH 420K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.35M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
