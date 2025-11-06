Répertoire d'entreprises
SoftServe
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Tous les salaires Ingénieur Logiciel

  • Mexico

SoftServe Ingénieur Logiciel Salaires à Mexico

La rémunération Ingénieur Logiciel in Mexico chez SoftServe va de MX$710K par year pour L2 à MX$891K par year pour L3. Le package de rémunération médian in Mexico year totalise MX$657K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de SoftServe. Dernière mise à jour : 11/6/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Ajouter rémunérationComparer les niveaux
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
(Niveau débutant)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$891K
MX$891K
MX$0
MX$0
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Voir 1 Plus de niveaux
Ajouter rémunérationComparer les niveaux
Block logo
+MX$1.11M
Robinhood logo
+MX$1.7M
Stripe logo
+MX$383K
Datadog logo
+MX$670K
Verily logo
+MX$421K
Don't get lowballed
Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts
Salaires de Stage

Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez SoftServe?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Ingénieur Logiciel offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

Titres inclus

Soumettre un nouveau titre

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur DevOps

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez SoftServe in Mexico s'élève à une rémunération totale annuelle de MXMX$26,187,808. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez SoftServe pour le poste Ingénieur Logiciel in Mexico est de MXMX$18,847,734.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour SoftServe

Entreprises similaires

  • Arcesium
  • exadel
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources