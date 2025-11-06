La rémunération Ingénieur Logiciel in Mexico chez SoftServe va de MX$710K par year pour L2 à MX$891K par year pour L3. Le package de rémunération médian in Mexico year totalise MX$657K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de SoftServe. Dernière mise à jour : 11/6/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$891K
MX$891K
MX$0
MX$0
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
