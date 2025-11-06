Répertoire d'entreprises
SoftServe
SoftServe Ingénieur Logiciel Salaires à Lviv Metropolitan Area

La rémunération Ingénieur Logiciel in Lviv Metropolitan Area chez SoftServe va de UAH 552K par year pour L1 à UAH 2.15M par year pour L4. Le package de rémunération médian in Lviv Metropolitan Area year totalise UAH 2.01M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de SoftServe. Dernière mise à jour : 11/6/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
(Niveau débutant)
UAH 552K
UAH 552K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.19M
UAH 1.19M
UAH 585.2
UAH 0
L3
UAH 2.55M
UAH 2.55M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.15M
UAH 2.14M
UAH 0
UAH 7K
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Quels sont les niveaux de carrière chez SoftServe?

Titres inclus

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur DevOps

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez SoftServe in Lviv Metropolitan Area s'élève à une rémunération totale annuelle de UAH 3,135,225. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez SoftServe pour le poste Ingénieur Logiciel in Lviv Metropolitan Area est de UAH 2,006,544.

Autres ressources