La rémunération Ingénieur Logiciel in Lviv Metropolitan Area chez SoftServe va de UAH 552K par year pour L1 à UAH 2.15M par year pour L4. Le package de rémunération médian in Lviv Metropolitan Area year totalise UAH 2.01M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de SoftServe. Dernière mise à jour : 11/6/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
UAH 552K
UAH 552K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.19M
UAH 1.19M
UAH 585.2
UAH 0
L3
UAH 2.55M
UAH 2.55M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.15M
UAH 2.14M
UAH 0
UAH 7K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
