La rémunération Ingénieur Logiciel in Krakow Metropolitan Area chez SoftServe va de PLN 191K par year pour L2 à PLN 309K par year pour L4. Le package de rémunération médian in Krakow Metropolitan Area year totalise PLN 246K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de SoftServe. Dernière mise à jour : 11/6/2025

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime L1 ( Niveau débutant ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L2 PLN 191K PLN 191K PLN 0 PLN 0 L3 PLN 239K PLN 239K PLN 0 PLN 0 L4 PLN 309K PLN 309K PLN 0 PLN 0 Voir 1 Plus de niveaux

Dernières soumissions de salaires

Aucun salaire trouvé

