La rémunération Ingénieur Logiciel in Krakow Metropolitan Area chez SoftServe va de PLN 191K par year pour L2 à PLN 309K par year pour L4. Le package de rémunération médian in Krakow Metropolitan Area year totalise PLN 246K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de SoftServe. Dernière mise à jour : 11/6/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
