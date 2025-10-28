Répertoire d'entreprises
Softeq
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Analyste Métier

  • Tous les salaires Analyste Métier

Softeq Analyste Métier Salaires

Le package de rémunération médian Analyste Métier in Poland chez Softeq totalise PLN 221K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Softeq. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Package Médian
company icon
Softeq
Business Analyst
Warsaw, MZ, Poland
Total par an
PLN 221K
Niveau
Senior
Salaire de base
PLN 221K
Stock (/yr)
PLN 0
Prime
PLN 0
Années dans l'entreprise
5 Années
Années d'exp.
8 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Softeq?
Block logo
+PLN 214K
Robinhood logo
+PLN 328K
Stripe logo
+PLN 73.7K
Datadog logo
+PLN 129K
Verily logo
+PLN 81.1K
Don't get lowballed
Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts

Contribuer

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Analyste Métier offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste Métier chez Softeq in Poland s'élève à une rémunération totale annuelle de PLN 306,675. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Softeq pour le poste Analyste Métier in Poland est de PLN 221,160.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Softeq

Entreprises similaires

  • Square
  • Intuit
  • Pinterest
  • Lyft
  • Databricks
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources