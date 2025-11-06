Répertoire d'entreprises
SoftBank
Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Greater Tokyo Area chez SoftBank totalise ¥5.89M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de SoftBank. Dernière mise à jour : 11/6/2025

Package Médian
company icon
SoftBank
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Total par an
¥5.89M
Niveau
L3
Salaire de base
¥3.35M
Stock (/yr)
¥0
Prime
¥2.54M
Années dans l'entreprise
4 Années
Années d'exp.
4 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez SoftBank?
Block logo
+¥8.64M
Robinhood logo
+¥13.25M
Stripe logo
+¥2.98M
Datadog logo
+¥5.21M
Verily logo
+¥3.28M
Dernières soumissions de salaires
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez SoftBank in Greater Tokyo Area s'élève à une rémunération totale annuelle de ¥14,567,298. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez SoftBank pour le poste Ingénieur Logiciel in Greater Tokyo Area est de ¥3,573,168.

