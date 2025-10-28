Sodexo Architecte Solutions Salaires

La rémunération totale moyenne Architecte Solutions in United Kingdom chez Sodexo va de £71.7K à £104K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Sodexo. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne £82.3K - £93.8K United Kingdom Fourchette courante Fourchette possible £71.7K £82.3K £93.8K £104K Fourchette courante Fourchette possible

