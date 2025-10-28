Répertoire d'entreprises
Sodexo
Sodexo Analyste de Données Salaires

La rémunération totale moyenne Analyste de Données in Brazil chez Sodexo va de R$87.2K à R$121K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Sodexo. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne

R$93.4K - R$110K
Brazil
Fourchette courante
Fourchette possible
R$87.2KR$93.4KR$110KR$121K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Sodexo?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste de Données chez Sodexo in Brazil s'élève à une rémunération totale annuelle de R$121,426. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Sodexo pour le poste Analyste de Données in Brazil est de R$87,178.

