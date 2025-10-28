Répertoire d'entreprises
Sodexo
Sodexo Ingénieur Civil Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Civil in Qatar chez Sodexo va de QAR 151K à QAR 211K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Sodexo. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne

QAR 164K - QAR 199K
Qatar
Fourchette courante
Fourchette possible
QAR 151KQAR 164KQAR 199KQAR 211K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Sodexo?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Civil chez Sodexo in Qatar s'élève à une rémunération totale annuelle de QAR 211,352. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Sodexo pour le poste Ingénieur Civil in Qatar est de QAR 151,226.

Autres ressources