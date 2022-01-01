Répertoire d'entreprises
Snowflake
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Snowflake Salaires

Le salaire de Snowflake va de $37,476 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $979,200 pour un Manager Science des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Snowflake. Dernière mise à jour : 11/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingénieur Logiciel
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur Logiciel de Production

Ventes
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

Représentant Développement Ventes

Responsable de Compte

Architecte Solutions
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

Architecte de Données

Architecte Sécurité Cloud

Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?

Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?

I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...

54 39
54 39
Chef de Produit
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
Manager Ingénierie Logiciel
M3 $616K
M4 $769K
Ingénieur Commercial
IC3 $303K
IC4 $297K
Chef de Programme Technique
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
Scientifique des Données
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
Designer Produit
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

Designer UX

Analyste Financier
Median $118K
Ressources Humaines
Median $185K
Recruteur
Median $170K

Sourceur

Comptable
Median $226K

Comptable Technique

Analyste Métier
Median $155K
Technologue de l'Information (TI)
Median $256K
Juridique
Median $210K
Chef de Projet
Median $300K
Analyste Cybersécurité
Median $105K
Chef de Programme
Median $240K
Opérations Métier
$370K
Manager Opérations Métier
$784K
Développement Commercial
$289K
Service Client
$37.5K
Analyste de Données
$210K
Manager Science des Données
$979K
Designer Graphique
$623K
Marketing
$174K
Opérations Marketing
$121K
Opérations RH
$194K
Opérations Revenus
$480K
Gestionnaire Comptes Techniques
$134K
Rédacteur Technique
$303K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Snowflake, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Snowflake, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Snowflake, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

Vous avez une question ? Demandez à la communauté.

Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière, et plus encore.

Visitez maintenant !

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Snowflake est Manager Science des Données at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $979,200. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Snowflake est de $290,692.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Snowflake

Entreprises similaires

  • Broadcom
  • Confluent
  • Inphi
  • The Hackett Group
  • Celerity
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources