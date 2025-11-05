Répertoire d'entreprises
Snap
  • Salaires
  • Chef de Produit

  • Tous les salaires Chef de Produit

  • United Kingdom

Snap Chef de Produit Salaires à United Kingdom

La rémunération Chef de Produit in United Kingdom chez Snap va de £171K par year pour L4 à £325K par year pour L6. Le package de rémunération médian in United Kingdom year totalise £189K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Snap. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L3
£ --
£ --
£ --
£ --
L4
£171K
£115K
£46.2K
£9.8K
L5
£ --
£ --
£ --
£ --
L6
£325K
£159K
£147K
£19.2K
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

100%

AN 1

Type d'actions
RSU

Chez Snap, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 1 ans :

  • 100% s'acquiert dans le 1st-AN (8.33% mensuel)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Snap, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (2.77% mensuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.77% mensuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.77% mensuel)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Snap, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

AN 1

33%

AN 2

13%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Snap, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 54% s'acquiert dans le 1st-AN (4.50% mensuel)

  • 33% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.75% mensuel)

  • 13% s'acquiert dans le 3rd-AN (1.08% mensuel)

Monthly vesting, no 1 year cliff



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Produit chez Snap in United Kingdom s'élève à une rémunération totale annuelle de £389,467. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Snap pour le poste Chef de Produit in United Kingdom est de £203,428.

