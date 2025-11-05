Répertoire d'entreprises
Snap Analyste de Données Salaires à Greater Los Angeles Area

La rémunération totale moyenne Analyste de Données in Greater Los Angeles Area chez Snap va de $130K à $190K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Snap. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Rémunération totale moyenne

$150K - $171K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$130K$150K$171K$190K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

100%

AN 1

Type d'actions
RSU

Chez Snap, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 1 ans :

  • 100% s'acquiert dans le 1st-AN (8.33% mensuel)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Snap, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (2.77% mensuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.77% mensuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.77% mensuel)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Snap, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

AN 1

33%

AN 2

13%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Snap, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 54% s'acquiert dans le 1st-AN (4.50% mensuel)

  • 33% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.75% mensuel)

  • 13% s'acquiert dans le 3rd-AN (1.08% mensuel)

Monthly vesting, no 1 year cliff



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste de Données chez Snap in Greater Los Angeles Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $189,980. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Snap pour le poste Analyste de Données in Greater Los Angeles Area est de $130,410.

Autres ressources