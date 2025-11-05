Snap Analyste de Données Salaires à Greater Los Angeles Area

La rémunération totale moyenne Analyste de Données in Greater Los Angeles Area chez Snap va de $130K à $190K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Snap. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Rémunération totale moyenne $150K - $171K United States Fourchette courante Fourchette possible $130K $150K $171K $190K Fourchette courante Fourchette possible

Calendrier d'acquisition Principal Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 100 % AN 1 Type d'actions RSU Chez Snap, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 1 ans : 100 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 8.33 % mensuel ) Monthly vesting, no 1 year cliff 33.3 % AN 1 33.3 % AN 2 33.3 % AN 3 Type d'actions RSU Chez Snap, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans : 33.3 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 2.77 % mensuel )

33.3 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 2.77 % mensuel )

33.3 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 2.77 % mensuel ) Monthly vesting, no 1 year cliff 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions RSU Chez Snap, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 2.08 % mensuel ) Monthly vesting, no 1 year cliff 54 % AN 1 33 % AN 2 13 % AN 3 Type d'actions RSU Chez Snap, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans : 54 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 4.50 % mensuel )

33 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 2.75 % mensuel )

13 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 1.08 % mensuel ) Monthly vesting, no 1 year cliff

Quel est le calendrier d'acquisition chez Snap ?

