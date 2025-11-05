Répertoire d'entreprises
Smith+Nephew
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Tous les salaires Ingénieur Logiciel

  • Pittsburgh Area

Smith+Nephew Ingénieur Logiciel Salaires à Pittsburgh Area

La rémunération Ingénieur Logiciel in Pittsburgh Area chez Smith+Nephew totalise $126K par year pour Software Engineer 2. Le package de rémunération médian in Pittsburgh Area year totalise $125K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Smith+Nephew. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Ajouter rémunérationComparer les niveaux
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Associate Software Engineer
(Niveau débutant)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$126K
$118K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Voir 3 Plus de niveaux
Ajouter rémunérationComparer les niveaux
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts
Salaires de Stage

Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez Smith+Nephew?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Ingénieur Logiciel offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

Titres inclus

Soumettre un nouveau titre

Ingénieur Logiciel Full-Stack

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Smith+Nephew in Pittsburgh Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $170,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Smith+Nephew pour le poste Ingénieur Logiciel in Pittsburgh Area est de $127,000.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Smith+Nephew

Entreprises similaires

  • Microsoft
  • Roblox
  • Netflix
  • Apple
  • Coinbase
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources