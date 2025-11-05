La rémunération Ingénieur Logiciel in India chez Smartsheet totalise ₹5.48M par year pour Senior SE I. Le package de rémunération médian in India year totalise ₹5.08M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Smartsheet. Dernière mise à jour : 11/5/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
SE I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior SE I
₹5.48M
₹5M
₹0
₹475K
Senior SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Smartsheet, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)
33%
AN 1
33%
AN 2
34%
AN 3
Chez Smartsheet, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33% s'acquiert dans le 1st-AN (33.00% annuel)
33% s'acquiert dans le 2nd-AN (8.25% trimestriel)
34% s'acquiert dans le 3rd-AN (8.50% trimestriel)