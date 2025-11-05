La rémunération Ingénieur Logiciel in Edinburgh Metro Area chez Smartsheet va de £70K par year pour SE II à £160K par year pour Senior SE II. Le package de rémunération médian in Edinburgh Metro Area year totalise £177K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Smartsheet. Dernière mise à jour : 11/5/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
SE I
£ --
£ --
£ --
£ --
SE II
£70K
£48.1K
£17.1K
£4.9K
Senior SE I
£113K
£79.2K
£26.4K
£7.9K
Senior SE II
£160K
£81.2K
£73K
£6.2K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Smartsheet, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)
33%
AN 1
33%
AN 2
34%
AN 3
Chez Smartsheet, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33% s'acquiert dans le 1st-AN (33.00% annuel)
33% s'acquiert dans le 2nd-AN (8.25% trimestriel)
34% s'acquiert dans le 3rd-AN (8.50% trimestriel)