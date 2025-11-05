Répertoire d'entreprises
Smartsheet
Smartsheet Scientifique des Données Salaires à Greater Seattle Area

Le package de rémunération médian Scientifique des Données in Greater Seattle Area chez Smartsheet totalise $160K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Smartsheet.

Package Médian
Smartsheet
Data Scientist
Bellevue, WA
Total par an
$160K
Niveau
Senior
Salaire de base
$160K
Stock (/yr)
$0
Prime
$0
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
5 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Smartsheet?
Dernières soumissions de salaires
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Smartsheet, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

33%

AN 1

33%

AN 2

34%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Smartsheet, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33% s'acquiert dans le 1st-AN (33.00% annuel)

  • 33% s'acquiert dans le 2nd-AN (8.25% trimestriel)

  • 34% s'acquiert dans le 3rd-AN (8.50% trimestriel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Scientifique des Données chez Smartsheet in Greater Seattle Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $275,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Smartsheet pour le poste Scientifique des Données in Greater Seattle Area est de $161,500.

