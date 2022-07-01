Répertoire des entreprises
SmartRecruiters Salaires

La fourchette de salaires de SmartRecruiters va de $42,339 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $118,854 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de SmartRecruiters. Dernière mise à jour : 8/18/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $42.3K
Responsable de l'ingénierie logicielle
Median $119K
Data Scientist
$64.8K

Designer de produits
$53K
Responsable de design de produit
$103K
Chef de produit
$94.9K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez SmartRecruiters est Responsable de l'ingénierie logicielle avec une rémunération totale annuelle de $118,854. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez SmartRecruiters est de $79,860.

Autres ressources