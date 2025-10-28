La rémunération totale moyenne Ingénieur Matériel in United States chez Sleep Number va de $60.8K à $86.3K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Sleep Number. Dernière mise à jour : 10/28/2025
Rémunération totale moyenne
33%
AN 1
33%
AN 2
33%
AN 3
Chez Sleep Number, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33% s'acquiert dans le 1st-AN (33.00% annuel)
33% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.00% annuel)
33% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.00% annuel)