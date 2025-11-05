Répertoire d'entreprises
Slalom Build
  • Salaires
  • Architecte Solutions

  • Tous les salaires Architecte Solutions

  • Greater Toronto Area

Slalom Build Architecte Solutions Salaires à Greater Toronto Area

Le package de rémunération médian Architecte Solutions in Greater Toronto Area chez Slalom Build totalise CA$143K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Slalom Build. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Package Médian
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Toronto, ON, Canada
Total par an
CA$143K
Niveau
L5
Salaire de base
CA$141K
Stock (/yr)
CA$0
Prime
CA$2K
Années dans l'entreprise
7 Années
Années d'exp.
7 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Slalom Build?
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.8K
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Architecte Solutions chez Slalom Build in Greater Toronto Area s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$177,047. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Slalom Build pour le poste Architecte Solutions in Greater Toronto Area est de CA$166,500.

