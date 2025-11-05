La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Toronto Area chez Slalom Build va de CA$99K par year pour Engineer à CA$129K par year pour Senior Engineer. Le package de rémunération médian in Greater Toronto Area year totalise CA$108K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Slalom Build. Dernière mise à jour : 11/5/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Engineer
CA$99K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
