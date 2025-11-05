La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Chicago Area chez Slalom Build va de $97.4K par year pour Engineer à $189K par year pour Senior Architect. Le package de rémunération médian in Greater Chicago Area year totalise $140K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Slalom Build. Dernière mise à jour : 11/5/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Engineer
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***