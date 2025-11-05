Répertoire d'entreprises
Slalom Build
Slalom Build Ingénieur Logiciel Salaires à Greater Chicago Area

La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Chicago Area chez Slalom Build va de $97.4K par year pour Engineer à $189K par year pour Senior Architect. Le package de rémunération médian in Greater Chicago Area year totalise $140K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Slalom Build. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Engineer
(Niveau débutant)
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Quels sont les niveaux de carrière chez Slalom Build?

Titres inclus

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur de Données

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Slalom Build in Greater Chicago Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $188,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Slalom Build pour le poste Ingénieur Logiciel in Greater Chicago Area est de $129,000.

Autres ressources