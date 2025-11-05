Répertoire d'entreprises
Slalom Build
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Tous les salaires Ingénieur Logiciel

  • Canada

Slalom Build Ingénieur Logiciel Salaires à Canada

La rémunération Ingénieur Logiciel in Canada chez Slalom Build va de CA$101K par year pour Engineer à CA$139K par year pour Architect. Le package de rémunération médian in Canada year totalise CA$109K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Slalom Build. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Engineer
(Niveau débutant)
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Voir 4 Plus de niveaux
Dernières soumissions de salaires
Salaires de Stage

Quels sont les niveaux de carrière chez Slalom Build?

Titres inclus

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur de Données

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Slalom Build in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$138,691. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Slalom Build pour le poste Ingénieur Logiciel in Canada est de CA$111,467.

Autres ressources