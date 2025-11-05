La rémunération Ingénieur Logiciel in Canada chez Slalom Build va de CA$101K par year pour Engineer à CA$139K par year pour Architect. Le package de rémunération médian in Canada year totalise CA$109K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Slalom Build. Dernière mise à jour : 11/5/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Engineer
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
