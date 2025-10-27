Répertoire d'entreprises
SIX
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Architecte Solutions

  • Tous les salaires Architecte Solutions

SIX Architecte Solutions Salaires

La rémunération totale moyenne Architecte Solutions in Switzerland chez SIX va de CHF 108K à CHF 150K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de SIX. Dernière mise à jour : 10/27/2025

Rémunération totale moyenne

CHF 115K - CHF 136K
Switzerland
Fourchette courante
Fourchette possible
CHF 108KCHF 115KCHF 136KCHF 150K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 2 de plus Architecte Solutions soumissions chez SIX pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

Block logo
+CHF 47.1K
Robinhood logo
+CHF 72.3K
Stripe logo
+CHF 16.2K
Datadog logo
+CHF 28.4K
Verily logo
+CHF 17.9K
Don't get lowballed

Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez SIX?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Architecte Solutions offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Architecte Solutions chez SIX in Switzerland s'élève à une rémunération totale annuelle de CHF 150,120. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez SIX pour le poste Architecte Solutions in Switzerland est de CHF 107,778.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour SIX

Entreprises similaires

  • Bloomberg
  • Bittrex
  • Point72
  • Akuna Capital
  • DRW
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources