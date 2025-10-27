Répertoire d'entreprises
SIX
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Tous les salaires Ingénieur Logiciel

SIX Ingénieur Logiciel Salaires

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Switzerland chez SIX totalise CHF 117K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de SIX. Dernière mise à jour : 10/27/2025

Package Médian
company icon
SIX
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Total par an
CHF 117K
Niveau
Software Engineer
Salaire de base
CHF 112K
Stock (/yr)
CHF 0
Prime
CHF 4.5K
Années dans l'entreprise
0-1 Années
Années d'exp.
5-10 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez SIX?
Dernières soumissions de salaires
Titres inclus

Ingénieur Logiciel Full-Stack

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez SIX in Switzerland s'élève à une rémunération totale annuelle de CHF 146,006. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez SIX pour le poste Ingénieur Logiciel in Switzerland est de CHF 118,656.

Autres ressources