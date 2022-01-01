Répertoire d'entreprises
Similarweb
Similarweb Salaires

Le salaire de Similarweb va de $65,553 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $204,000 pour un Consultant en Management dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Similarweb. Dernière mise à jour : 9/2/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $111K

Ingénieur de Données

Scientifique des Données
Median $112K
Chef de Produit
Median $100K

Analyste de Données
Median $65.6K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $133K
Analyste Business
$76.1K
Designer Graphique
$96K
Consultant en Management
$204K
Marketing
$77K
Designer Produit
$201K
Ventes
$96.1K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Similarweb est Consultant en Management at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $204,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Similarweb est de $100,412.

