Similarweb Salaires

Le salaire de Similarweb va de $65,553 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $204,000 pour un Consultant en Management dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Similarweb . Dernière mise à jour : 9/2/2025