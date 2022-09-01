SilverSun Technologies Salaires

Répertoire d'entreprises
SilverSun Technologies
Le salaire de SilverSun Technologies va de $65,557 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $72,617 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de SilverSun Technologies. Dernière mise à jour : 9/2/2025

$160K

Scientifique des Données
$67.2K
Ingénieur Logiciel
$65.6K
Architecte Solutions
$72.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez SilverSun Technologies est Architecte Solutions at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $72,617. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez SilverSun Technologies est de $67,204.

Autres ressources