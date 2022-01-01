Silicon Labs Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de Silicon Labs va de $50,868 en rémunération totale par an pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au bas de l'échelle à $301,500 pour un Responsable de programme technique au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Silicon Labs. Dernière mise à jour : 8/25/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $135K
Ingénieur en matériel informatique
Median $150K

Ingénieur ASIC

Développement commercial
$194K

Technologue en informatique
$94.5K
Designer de produits
$89.7K
Chef de produit
$146K
Chef de projet
$221K
Ventes
$102K
Analyste en cybersécurité
$165K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$50.9K
Responsable de programme technique
$302K
Calendrier d'acquisition

33%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Silicon Labs, RSUs sont soumis à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33% acquiert dans le 1st-AN (33.00% annuel)

  • 33% acquiert dans le 2nd-AN (33.00% annuel)

  • 33% acquiert dans le 3rd-AN (33.00% annuel)

FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Silicon Labs est Responsable de programme technique at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $301,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Silicon Labs est de $145,725.

Autres ressources