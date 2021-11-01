Répertoire d'entreprises
Signify
    • À propos

    Signify NV, formerly known as Philips Lighting NV, is a Dutch multinational lighting corporation formed in 2016 as a result of the spin-off of the lighting division of Philips.

    signify.com
    Site web
    2016
    Année de création
    37,000
    Nombre d'employés
    $1B-$10B
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

