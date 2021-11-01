Sigmoid Salaires

La fourchette de salaires de Sigmoid va de $22,403 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $70,369 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Sigmoid . Dernière mise à jour : 8/22/2025