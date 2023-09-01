Sigma Software Salaires

La fourchette de salaires de Sigma Software va de $8,358 en rémunération totale par an pour un Recruteur au bas de l'échelle à $89,550 pour un Ingénieur civil au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Sigma Software . Dernière mise à jour : 8/22/2025