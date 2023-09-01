Sigma Software Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de Sigma Software va de $8,358 en rémunération totale par an pour un Recruteur au bas de l'échelle à $89,550 pour un Ingénieur civil au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Sigma Software. Dernière mise à jour : 8/22/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $79.9K

Ingénieur logiciel backend

Ingénieur civil
$89.6K
Chef de produit
$72.4K

Recruteur
$8.4K
Architecte de solutions
$62.4K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Sigma Software je Ingénieur civil at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $89,550. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Sigma Software je $72,360.

