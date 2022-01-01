Répertoire des entreprises
SiFive
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

SiFive Salaires

La fourchette de salaires de SiFive va de $61,777 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $198,990 pour un Ingénieur électricien au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de SiFive. Dernière mise à jour : 8/22/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur en matériel informatique
Median $79K
Ingénieur logiciel
Median $61.8K
Ingénieur électricien
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Rédacteur technique
$92.5K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez SiFive, Options sont soumis à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

Vous avez une question ? Demandez à la communauté.

Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière et plus.

Visiter maintenant !

FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på SiFive är Ingénieur électricien at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $198,990. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på SiFive är $85,747.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour SiFive

Entreprises connexes

  • Mastercard
  • Jumio
  • DroneDeploy
  • Onit
  • Veritas Technologies
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources