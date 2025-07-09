Siemens Plm Software Salaires

Répertoire des entreprises
Siemens Plm Software
La fourchette de salaires de Siemens Plm Software va de $45,792 en rémunération totale par an pour un Ingénieur en matériel informatique au bas de l'échelle à $221,100 pour un Chef de produit au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Siemens Plm Software. Dernière mise à jour : 8/22/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $120K

Ingénieur logiciel full-stack

Ingénieur en matériel informatique
$45.8K
Ingénieur mécanique
$65.3K

Chef de produit
$221K
Responsable de programme
$183K
Ventes
$159K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$204K
Architecte de solutions
$164K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Siemens Plm Software est Chef de produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $221,100. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Siemens Plm Software est de $161,308.

