Shopmonkey Salaires

Le salaire de Shopmonkey va de $120,600 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $299,088 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Shopmonkey . Dernière mise à jour : 9/19/2025