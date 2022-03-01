Répertoire d'entreprises
Shopmonkey
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Shopmonkey Salaires

Le salaire de Shopmonkey va de $120,600 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $299,088 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Shopmonkey. Dernière mise à jour : 9/19/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Opérations Business
$176K
Designer Produit
$121K
Ventes
$141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ingénieur Logiciel
$145K
Manager Ingénierie Logiciel
$299K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

The highest paying role reported at Shopmonkey is Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $299,088. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Shopmonkey is $145,270.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Shopmonkey

Entreprises similaires

  • Google
  • Netflix
  • Dropbox
  • Airbnb
  • Tesla
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources