Shopify
Shopify Salaires

Le salaire de Shopify va de $40,655 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $367,054 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Shopify. Dernière mise à jour : 9/19/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

Ingénieur Logiciel Mobile

Ingénieur Logiciel Frontend

Ingénieur en Apprentissage Automatique

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur de Données

Ingénieur Logiciel de Production

Scientifique des Données
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
Chef de Produit
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

Designer Produit
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

Designer UX

Marketing
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
Manager Ingénierie Logiciel
L7 $264K
L8 $367K
Service Client
L4 $40.7K
L5 $47.7K
Manager Science des Données
L7 $221K
L8 $279K
Analyste Financier
L5 $90.4K
L6 $121K
Analyste Business
Median $97.9K
Ingénieur Commercial
Median $151K
Opérations Business
Median $350K
Opérations Marketing
Median $102K
Recruteur
Median $130K
Architecte Solutions
Median $105K

Architecte de Données

Architecte Sécurité Cloud

Manager Opérations Business
Median $106K
Ressources Humaines
Median $90K
Ventes
Median $87.4K
Chef de Programme Technique
Median $276K
Rédacteur Technique
Median $66.7K
Développement Commercial
Median $326K
Manager Design Produit
Median $315K
Chef de Programme
Median $150K
Analyste Cybersécurité
Median $109K
Comptable
$89.6K
Assistant Administratif
$41K
Directeur de Cabinet
$109K
Rédacteur Publicitaire
$52.6K
Analyste de Données
$164K
Designer Graphique
$149K
Technologue de l'Information (TI)
$104K
Consultant en Management
$241K
Chef de Projet
$69.6K
Chercheur UX
Median $100K
Calendrier d'acquisition

33%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Shopify, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33% s'acquiert dans le 1st-AN (33.00% annuel)

  • 33% s'acquiert dans le 2nd-AN (8.25% trimestriel)

  • 33% s'acquiert dans le 3rd-AN (8.25% trimestriel)

FAQ

Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Shopify ialah $115,356.

Autres ressources