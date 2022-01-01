Répertoire d'entreprises
Shopee
Shopee Salaires

Le salaire de Shopee va de $13,594 en rémunération totale par an pour un Développement Commercial dans le bas de la fourchette à $231,746 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Shopee. Dernière mise à jour : 9/19/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

Ingénieur Logiciel Frontend

Ingénieur en Apprentissage Automatique

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur de Données

Ingénieur Logiciel de Production

Ingénieur de Fiabilité de Site

Ingénieur IA

Chef de Produit
Median $74.9K
Analyste de Données
Median $57K

Analyste Business
Median $75.8K
Développement Commercial
Median $13.6K
Scientifique des Données
Median $91.2K
Designer Produit
Median $49.1K
Chef de Programme Technique
Median $74.8K

Gestionnaire de Projet Technique

Ressources Humaines
Median $54.8K
Analyste Financier
Median $60K
Marketing
Median $44.5K
Chef de Projet
Median $38.7K
Recruteur
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Comptable
$49.8K
Opérations Business
$46.9K
Manager Opérations Business
$44.7K
Ingénieur Géologue
$174K
Designer Graphique
$71.2K
Technologue de l'Information (TI)
$44.2K
Juridique
$98K
Ventes
$41.3K
Manager Ingénierie Logiciel
$225K
Chercheur UX
$102K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Shopee, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Shopee est Ingénieur Logiciel at the Senior Expert Software Engineer level avec une rémunération totale annuelle de $231,746. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Shopee est de $70,340.

Autres ressources