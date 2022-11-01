Répertoire d'entreprises
ShopBack
ShopBack Salaires

Le salaire de ShopBack va de $15,900 en rémunération totale par an pour un Chercheur UX dans le bas de la fourchette à $388,746 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de ShopBack. Dernière mise à jour : 9/19/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $54.4K
Chef de Produit
Median $120K
Analyste Business
$44.3K

Développement Commercial
$50.7K
Marketing
$49K
Designer Produit
$74.4K
Manager Ingénierie Logiciel
$389K
Chercheur UX
$15.9K
Calendrier d'acquisition

5%

AN 1

25%

AN 2

70%

AN 3

Chez ShopBack, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 5% s'acquiert dans le 1st-AN (5.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 70% s'acquiert dans le 3rd-AN (70.00% annuel)

FAQ

