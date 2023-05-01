Shop-Ware Salaires

Le salaire de Shop-Ware va de $93,253 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $139,300 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Shop-Ware . Dernière mise à jour : 9/19/2025