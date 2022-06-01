SHL Salaires

Le salaire de SHL va de $17,555 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel in India dans le bas de la fourchette à $248,750 pour un Marketing in United States dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de SHL . Dernière mise à jour : 9/19/2025