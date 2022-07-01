Shipwell Salaires

Le salaire de Shipwell va de $96,900 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $201,000 pour un Manager Science des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Shipwell . Dernière mise à jour : 9/18/2025