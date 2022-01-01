Shipt Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Shipt va de $41,078 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $362,875 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Shipt. Dernière mise à jour : 9/18/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
L2 $105K
L3 $105K
L4 $169K
L5 $257K
L6 $279K

Ingénieur Logiciel Backend

Scientifique des Données
L3 $153K
L4 $206K
L5 $363K
Chef de Produit
Median $147K

Designer Produit
Median $110K

Designer UX

Manager Ingénierie Logiciel
Median $195K
Comptable
$128K
Analyste Business
$76.9K
Service Client
$41.1K
Technologue de l'Information (TI)
Median $88.2K
Manager Design Produit
$201K
Chef de Programme
$167K
Analyste Cybersécurité
Median $170K
Architecte Solutions
$99.1K
Chef de Programme Technique
$121K
Chercheur UX
$162K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Shipt est Scientifique des Données at the L5 level avec une rémunération totale annuelle de $362,875. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Shipt est de $152,898.

Autres ressources