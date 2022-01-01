Répertoire d'entreprises
Shipsy
Shipsy Salaires

Le salaire de Shipsy va de $16,858 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $24,178 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Shipsy. Dernière mise à jour : 9/18/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $24.2K
Service Client
$16.9K
Chef de Produit
$22.2K

FAQ

El rol amb millor retribució reportat a Shipsy és Ingénieur Logiciel amb una compensació total anual de $24,178. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Shipsy és $22,163.

