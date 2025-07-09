Shiprocket Salaires

Le salaire de Shiprocket va de $6,676 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $65,083 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Shiprocket . Dernière mise à jour : 9/18/2025