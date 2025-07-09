Répertoire d'entreprises
Shiprocket
Shiprocket Salaires

Le salaire de Shiprocket va de $6,676 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $65,083 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Shiprocket. Dernière mise à jour : 9/18/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $21K

Ingénieur Logiciel Backend

Chef de Produit
Median $29.9K
Ressources Humaines
$45.5K

Designer Produit
$6.7K
Manager Ingénierie Logiciel
$65.1K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Shiprocket est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $65,083. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Shiprocket est de $29,859.

