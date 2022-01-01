Répertoire d'entreprises
Shippo
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Shippo Salaires

Le salaire de Shippo va de $94,525 en rémunération totale par an pour un Recruteur dans le bas de la fourchette à $326,360 pour un Opérations Business dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Shippo. Dernière mise à jour : 9/18/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
Median $180K

Ingénieur Logiciel Backend

Manager Ingénierie Logiciel
Median $220K
Opérations Business
$326K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Manager Opérations Business
$198K
Juridique
$171K
Designer Produit
$196K
Chef de Produit
$196K
Recruteur
$94.5K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Shippo, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

Vous avez une question ? Demandez à la communauté.

Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière, et plus encore.

Visitez maintenant !

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Shippo est Opérations Business at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $326,360. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Shippo est de $196,015.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Shippo

Entreprises similaires

  • Nylas
  • Zenefits
  • HackerOne
  • Drift
  • PathAI
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources