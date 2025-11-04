Répertoire d'entreprises
ShiftKey
ShiftKey Analyste Cybersécurité Salaires

La rémunération totale moyenne Analyste Cybersécurité chez ShiftKey va de PLN 222K à PLN 317K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ShiftKey. Dernière mise à jour : 11/4/2025

Rémunération totale moyenne

PLN 255K - PLN 298K
Poland
Fourchette courante
Fourchette possible
PLN 222KPLN 255KPLN 298KPLN 317K
Fourchette courante
Fourchette possible

Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.2K
Quels sont les niveaux de carrière chez ShiftKey?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste Cybersécurité chez ShiftKey s'élève à une rémunération totale annuelle de PLN 317,098. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ShiftKey pour le poste Analyste Cybersécurité est de PLN 222,239.

Autres ressources