ShiftKey Salaires

Le salaire de ShiftKey va de $73,975 en rémunération totale par an pour un Cybersecurity Analyst dans le bas de la fourchette à $176,000 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de ShiftKey . Dernière mise à jour : 10/25/2025