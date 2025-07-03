Répertoire d'entreprises
Shift Technology
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Shift Technology Salaires

Le salaire de Shift Technology va de $71,029 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $103,015 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Shift Technology. Dernière mise à jour : 10/14/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
Median $71K
Scientifique des Données
Median $103K
Manager Science des Données
$101K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

95 60
95 60
Recruteur
$74.8K
Manager Ingénierie Logiciel
$77.4K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Shift Technology est Scientifique des Données avec une rémunération totale annuelle de $103,015. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Shift Technology est de $77,397.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Shift Technology

Entreprises similaires

  • Airbnb
  • Tesla
  • Intuit
  • Coinbase
  • Uber
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources