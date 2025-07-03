Shift Technology Salaires

Le salaire de Shift Technology va de $71,029 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $103,015 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Shift Technology . Dernière mise à jour : 10/14/2025