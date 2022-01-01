Shield AI Salaires

Le salaire de Shield AI va de $100,000 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Matériel dans le bas de la fourchette à $391,950 pour un Manager Opérations Business dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Shield AI . Dernière mise à jour : 10/14/2025