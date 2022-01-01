Shield AI Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Shield AI va de $100,000 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Matériel dans le bas de la fourchette à $391,950 pour un Manager Opérations Business dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Shield AI. Dernière mise à jour : 10/14/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
Ingénieur Matériel
Median $100K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $289K

Ingénieur Aérospatial
$166K
Manager Opérations Business
$392K
Développement Commercial
$130K
Scientifique des Données
$382K
Ingénieur Mécanique
$105K
Chef de Produit
$182K
Recruteur
$161K
Chef de Programme Technique
$182K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Shield AI, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Shield AI est Manager Opérations Business at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $391,950. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Shield AI est de $165,408.

